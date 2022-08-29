Сотрудники МЧС продолжают дежурить в районе взрыва в Армении

Несмотря на то, что с момента взрыва в торговом центре "Сурмалу" столицы Армении Еревана прошло более 2 недель, а оперативно-розыскные мероприятия приостановлены, сотрудники МЧС до сих пор дежурЯт на месте происшествия.

Несмотря на то, что с момента взрыва в торговом центре "Сурмалу" столицы Армении Еревана прошло более 2 недель, сотрудники МЧС до сих пор дежурят на месте происшествия.

Как сообщает Report, об этом NEWS.am заявил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

"После того, как следственная комиссия завершит свою работу, мы прекратим дежурство. Под завалами остается еще 1 гражданин, который считается пропавшим без вести, спасатели его пока не обнаружили", - сказал он.

Напомним, 14 августа в торговом центре взорвался склад с пиротехникой, в результате чего было частично разрушено трехэтажное здание площадью более 2,8 тысячи квадратных метров. В результате взрыва погибли 16 человек. Среди погибших беременная женщина и маленький ребенок.

Всего в ходе инцидента пострадали 62 человека, в том числе дети, которые были госпитализированы в различные медицинские центры столицы.

По уголовному делу о взрыве задержаны 3 человека.