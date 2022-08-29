О нас

Сотрудники МЧС продолжают дежурить в районе взрыва в Армении

Сотрудники МЧС продолжают дежурить в районе взрыва в Армении Несмотря на то, что с момента взрыва в торговом центре "Сурмалу" столицы Армении Еревана прошло более 2 недель, а оперативно-розыскные мероприятия приостановлены, сотрудники МЧС до сих пор дежурЯт на месте происшествия.
В регионе
29 августа 2022 г. 07:19
Сотрудники МЧС продолжают дежурить в районе взрыва в Армении

Несмотря на то, что с момента взрыва в торговом центре "Сурмалу" столицы Армении Еревана прошло более 2 недель, сотрудники МЧС до сих пор дежурят на месте происшествия.

Как сообщает Report, об этом NEWS.am заявил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

"После того, как следственная комиссия завершит свою работу, мы прекратим дежурство. Под завалами остается еще 1 гражданин, который считается пропавшим без вести, спасатели его пока не обнаружили", - сказал он.

Напомним, 14 августа в торговом центре взорвался склад с пиротехникой, в результате чего было частично разрушено трехэтажное здание площадью более 2,8 тысячи квадратных метров. В результате взрыва погибли 16 человек. Среди погибших беременная женщина и маленький ребенок.

Всего в ходе инцидента пострадали 62 человека, в том числе дети, которые были госпитализированы в различные медицинские центры столицы.

По уголовному делу о взрыве задержаны 3 человека.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda partlayış olan ərazidə hələ də FHN əməkdaşları növbə çəkir

Другие новости из категории

Страны ЕС намерены приостановить соглашение о визах с Россией
Страны ЕС намерены приостановить соглашение о визах с Россией
29 августа 2022 г. 02:45
Завтра в Ереване от Генпрокурора потребуют ареста Никола Пашиняна
Завтра в Ереване от Генпрокурора потребуют ареста Никола Пашиняна
29 августа 2022 г. 02:26
В Офисе президента Украины назвали условия для начала переговоров с Россией
В Офисе президента Украины назвали условия для начала переговоров с Россией
29 августа 2022 г. 01:13
Президент Украины уволил заместителя командующего Нацгвардии
Президент Украины уволил заместителя командующего Нацгвардии
29 августа 2022 г. 00:14
Зеленский провел тайное совещание с силовиками о ситуации на фронте
Зеленский провел тайное совещание с силовиками о ситуации на фронте
28 августа 2022 г. 22:24
Украина продолжает наращивать оборонные расходы
Украина продолжает наращивать оборонные расходы
28 августа 2022 г. 21:40
Азербайджан, Иран и Россия будут инвестировать в строительство ж/д Решт-Астара
Азербайджан, Иран и Россия будут инвестировать в строительство ж/д Решт-Астара
28 августа 2022 г. 20:48
Президент Узбекистана наградил главу МИД Туркменистана орденом Дружбы
Президент Узбекистана наградил главу МИД Туркменистана орденом "Дружбы"
28 августа 2022 г. 18:00
Число погибших в ДТП с автобусом в Турции возросло до 5
ФотоЧисло погибших в ДТП с автобусом в Турции возросло до 5
28 августа 2022 г. 16:55
СМИ: Тесные связи между Ираном и Россией беспокоят США
СМИ: Тесные связи между Ираном и Россией беспокоят США
28 августа 2022 г. 16:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi