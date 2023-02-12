Сотрудники МЧС Азербайджана спасли из-под завалов в Турции 51 человека

В рамках поисково-спасательных работ в турецкой провинции Кахраманмараш сотрудники МЧС Азербайджана спасли из-под завалов 51 человека, извлечены тела 518 погибших.

В рамках поисково-спасательных работ в турецкой провинции Кахраманмараш сотрудники МЧС Азербайджана спасли из-под завалов 51 человека, извлечены тела 518 погибших.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Спасательные силы быстрого реагирования Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), отправленные в Турцию по поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, продолжают работу по ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в братской стране, и поисково-спасательные работы.