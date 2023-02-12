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Сотрудники МЧС Азербайджана спасли из-под завалов в Турции 51 человека

Сотрудники МЧС Азербайджана спасли из-под завалов в Турции 51 человека В рамках поисково-спасательных работ в турецкой провинции Кахраманмараш сотрудники МЧС Азербайджана спасли из-под завалов 51 человека, извлечены тела 518 погибших.
В регионе
12 февраля 2023 г. 09:35
Сотрудники МЧС Азербайджана спасли из-под завалов в Турции 51 человека

В рамках поисково-спасательных работ в турецкой провинции Кахраманмараш сотрудники МЧС Азербайджана спасли из-под завалов 51 человека, извлечены тела 518 погибших.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Спасательные силы быстрого реагирования Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), отправленные в Турцию по поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, продолжают работу по ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в братской стране, и поисково-спасательные работы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFHN-in xilasediciləri Türkiyədə 51 nəfəri dağıntılar altından sağ çıxarıb

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