Сотрудники МЧС Азербайджана спасли из-под завалов в Турции 12-летнюю девочку

Члены направленной в Турцию поисково-спасательной группы МЧС Азербайджана в городе Кахраманмараш извлекли из-под завалов 12-летнюю девочку.

Члены направленной в Турцию поисково-спасательной группы МЧС Азербайджана в городе Кахраманмараш извлекли из-под завалов 12-летнюю девочку.

Об этом сообщает командированный в зону бедствия сотрудник Report .

По его информации, члены группы, направленные в братскую страну в целях устранения последствий разрушительного землетрясения и оказания поддержки поисково-спасательным операциям, спасли из-под завалов обрушившегося здания живой 12-летнюю девочку, которая пробыла там почти четыре суток.

В настоящее время поисково-спасательные операции продолжаются.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в 9 часов. В результате погибли по меньшей мере 17 674 человека, еще 72 879 - человек получили ранения.

После сильных землетрясений в регионе были зафиксированы сотни афтершоков магнитудой до 6,6.