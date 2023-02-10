О нас

Сотрудники МЧС Азербайджана спасли из-под завалов в Турции 12-летнюю девочку

Сотрудники МЧС Азербайджана спасли из-под завалов в Турции 12-летнюю девочку Члены направленной в Турцию поисково-спасательной группы МЧС Азербайджана в городе Кахраманмараш извлекли из-под завалов 12-летнюю девочку.
В регионе
10 февраля 2023 г. 01:47
Сотрудники МЧС Азербайджана спасли из-под завалов в Турции 12-летнюю девочку

Члены направленной в Турцию поисково-спасательной группы МЧС Азербайджана в городе Кахраманмараш извлекли из-под завалов 12-летнюю девочку.

Об этом сообщает командированный в зону бедствия сотрудник Report.

По его информации, члены группы, направленные в братскую страну в целях устранения последствий разрушительного землетрясения и оказания поддержки поисково-спасательным операциям, спасли из-под завалов обрушившегося здания живой 12-летнюю девочку, которая пробыла там почти четыре суток.

В настоящее время поисково-спасательные операции продолжаются.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в 9 часов. В результате погибли по меньшей мере 17 674 человека, еще 72 879 - человек получили ранения.

После сильных землетрясений в регионе были зафиксированы сотни афтершоков магнитудой до 6,6.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın xilasediciləri dağıntılar altından 12 yaşlı qızı çıxarıb  

Другие новости из категории

Фуат Октай заявил о завершении поисково-спасательных работ в двух провинциях Турции
Фуат Октай заявил о завершении поисково-спасательных работ в двух провинциях Турции
10 февраля 2023 г. 01:08
Число погибших при землетрясении в Турции достигло 17 674, ранены 72 879 человек
Число погибших при землетрясении в Турции достигло 17 674, ранены 72 879 человек
10 февраля 2023 г. 00:57
Всемирный банк выделил $1,78 млрд на оказание помощи Турции
Всемирный банк выделил $1,78 млрд на оказание помощи Турции
10 февраля 2023 г. 00:47
При землетрясении в Турции погиб депутат
При землетрясении в Турции погиб депутат
9 февраля 2023 г. 23:22
Три транспортных самолета ВВС Германии с гуманитарной помощью приземлились в Турции
Три транспортных самолета ВВС Германии с гуманитарной помощью приземлились в Турции
9 февраля 2023 г. 22:52
Число жертв взрыва в жилом здании в Новосибирске возросло до 12
Число жертв взрыва в жилом здании в Новосибирске возросло до 12
9 февраля 2023 г. 21:38
Сулейман Сойлу посетил мобильный полевой госпиталь МЧС
Сулейман Сойлу посетил мобильный полевой госпиталь МЧС
9 февраля 2023 г. 20:20
Литва передаст Украине 36 ЗРК для сбивания иранских дронов
Литва передаст Украине 36 ЗРК для сбивания иранских дронов
9 февраля 2023 г. 19:51
Гутерриш: ООН окажет донорскую поддержку Турции и Сирии
Гутерриш: ООН окажет донорскую поддержку Турции и Сирии
9 февраля 2023 г. 19:43
Парламент Турции одобрил введение режима ЧП в 10 провинциях
Парламент Турции одобрил введение режима ЧП в 10 провинциях
9 февраля 2023 г. 18:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi