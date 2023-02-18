Сотрудники МЧС Азербайджана спасли 53 человек и извлекли 771 погибшего из-под завалов в Турции

Азербайджанские спасатели вызволили из-под завалов в Турции 53-х человек и извлекли 771 тело.

Сотрудники МЧС Азербайджана спасли 53-х человек и извлекли 771-го погибшего из-под завалов в Турции.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Силы быстрого реагирования МЧС Азербайджана продолжают поисково-спасательные операции в пострадавших от землетрясения районах с применением специальных технических средств, а также с помощью специально обученных собак.

Отметим, что вчера азербайджанские спасатели начали поисково-спасательные операции в провинции Хатай.