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Сотрудники МЧС Азербайджана спасли 53 человек и извлекли 771 погибшего из-под завалов в Турции

Сотрудники МЧС Азербайджана спасли 53 человек и извлекли 771 погибшего из-под завалов в Турции Азербайджанские спасатели вызволили из-под завалов в Турции 53-х человек и извлекли 771 тело.
В регионе
18 февраля 2023 г. 15:38
Сотрудники МЧС Азербайджана спасли 53 человек и извлекли 771 погибшего из-под завалов в Турции

Сотрудники МЧС Азербайджана спасли 53-х человек и извлекли 771-го погибшего из-под завалов в Турции.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Силы быстрого реагирования МЧС Азербайджана продолжают поисково-спасательные операции в пострадавших от землетрясения районах с применением специальных технических средств, а также с помощью специально обученных собак.

Отметим, что вчера азербайджанские спасатели начали поисково-спасательные операции в провинции Хатай.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani rescuers save 53 people trapped under rubble, recover 771 bodies
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan xilasediciləri Türkiyədə dağıntılar altından 53 nəfəri sağ, 771 nəfərin cəsədini çıxarıb

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