Сотрудники крупной горнорудной компании Армении провели акцию протеста

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Сотрудники крупной горнорудной компании Lydian International собрались у правительства Армении, требуя от властей страны принять меры по обеспечению нормального темпа работы, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Поводом к акции послужили действия жителей Джермука и близлежащих населенных пунктов, уже несколько дней перекрывших пути к золоторудному месторождению Амулсар в Сюникской области на юге страны.

Напомним, жители Джермука утверждают, что разработка Lydian International Амулсарского месторождения нанесет непоправимый урон экосистеме региона. В свою очередь, в компании считают, что применяемые ею современные технологии делают разработку месторождения максимально безопасной для окружающей среды. А протесты местных жителей в компании расценивают как преднамеренный саботаж, организованный определенными силами.

Сотрудники Lydian International требуют не мешать их работе. В их руках плакаты с надписями "Сотрудники Амулсара – лучшие экологи". Они убеждены, что против компании ведется тщательно проработанная, хорошо профинансированная пропаганда.

Амулсарское месторождение — второй по запасам золотой рудник в Армении. Лицензию на освоение месторождения получила дочка Lydian International в Армении — GeoTeam, которая позже сменила название на Lydian Armenia.