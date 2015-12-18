​Сотрудники ФСБ вторглись в действующие в РФ филиалы турецких банков

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России вторглись в филиалы четырех действующих в этой стране турецких банков.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

Сообщается, что в России действуют 1 филиал турецкого банка "Ziraat Bankası", филиал "Garanti Bankası" - "Garanti Bank Moskva", "İşBank", являющийся филиалом "İş Bankası", который приобрел российский банк "София", филиал "Fiba Holding" - "Gredit Europe", одноименный московский филиал банка "Yapı kredi", а также основной участник российского "Сбербанка" - "Deniz bankası".

По информации, в планы ФСБ входило вторжение не только в турецкие банки. Они также провели операцию в отношении 20 российских банков.

Как сообщили в ФСБ, основная цель операции заключалась в выявлении действий по отмыванию денег являющегося гражданином Турции бизнесмена.

По словам работающего в российском банковском секторе гражданина Турции, основная цель операции заключалась в оказании давления на турецкие банки и бизнесменов: "Они беспокоят банки под предлогом "грязных денег".