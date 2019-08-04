Сотрудники ФСБ нашли 9 бомб в дагестанском селе

Девять самодельных взрывных устройств общей мощностью около 90 кг в тротиловом эквиваленте нашли на окраине селения Гимры Унцукульского района Дагестана. Как передает Report, об этом передает РИА Новости.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по республике Дагестан совместно с МВД по республике на северо-восточной окраине селения Гимры Унцукульского района, на территории заброшенного складского помещения обнаружено девять предметов, которые позднее идентифицированы как самодельные взрывные устройства», - говорится в сообщении ФСБ.

По данным ведомства, устройства представляли собой металлические трубы с признаками коррозии, наполненные смесью аммиачной селитры и алюминиевой пудры, начиненные поражающими элементами в виде кусков арматуры.

Взрывные устройства были уничтожены на месте.