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    Сотрудники Ереванского метрополитена объявили забастовку

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Сотрудники Ереванского метрополитена объявили забастовку, присоединившись к акциям народного неповиновения по призыву лидера оппозиции Никола Пашиняна, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    С утра 2 мая закрыты все 10 станций столичной подземки. 

    По данным армянских СМИ, они намерены продолжить свои действия до 17.00, после чего прекратят перекрывать улицы и создадут возможность прийти на митинг на главной площади Еревана, который начнется в 19.00.

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