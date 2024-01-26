Сотрудники аппаратов спикера и фракции "Грузинская мечта" подрались в парламенте

Советник спикера парламента Грузии Альберт Богверадзе и сотрудник аппарата парламентской фракции "Грузинская мечта" Арчил Гордуладзе подрались в здании законодательного органа страны.
Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.
По предварительной информации, ссора началась в столовой парламента, а затем продолжилась в коридоре и перешла в потасовку. Гордуладзе и Богверадзе разняли сотрудники охраны.
Гордуладзе работает непосредственно с депутатом правящей партии Мамукой Мдинарадзе, а Богверадзе - в аппарате спикера Шалвы Папуашвили.
Что стало причиной ссоры, неизвестно.