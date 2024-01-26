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Сотрудники аппаратов спикера и фракции "Грузинская мечта" подрались в парламенте

Сотрудники аппаратов спикера и фракции "Грузинская мечта" подрались в парламенте Советник спикера парламента Грузии Альберт Богверадзе и сотрудник аппарата парламентской фракции "Грузинская мечта" Арчил Гордуладзе подрались в здании законодательного органа страны.
В регионе
26 января 2024 г. 15:37
Сотрудники аппаратов спикера и фракции Грузинская мечта подрались в парламенте

Советник спикера парламента Грузии Альберт Богверадзе и сотрудник аппарата парламентской фракции "Грузинская мечта" Арчил Гордуладзе подрались в здании законодательного органа страны.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

По предварительной информации, ссора началась в столовой парламента, а затем продолжилась в коридоре и перешла в потасовку. Гордуладзе и Богверадзе разняли сотрудники охраны.

Гордуладзе работает непосредственно с депутатом правящей партии Мамукой Мдинарадзе, а Богверадзе - в аппарате спикера Шалвы Папуашвили.

Что стало причиной ссоры, неизвестно.

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