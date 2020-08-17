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Военнослужащим Госпогранслужбы присвоены высшие воинские звания

Военнослужащим Госпогранслужбы присвоены высшие воинские звания Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О присвоении высших воинских званий военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики".
В регионе
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17 августа 2020 г. 15:26
Военнослужащим Госпогранслужбы присвоены высшие воинские звания
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Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О присвоении высших воинских званий военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, высшие воинские звания были присвоены следующим военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики:

воинское звание "генерал-лейтенант"

генерал-майору Аразу Мамед оглу Мамедову

генерал-майору Фирузу Беюкага оглу Ширин-заде

генерал-майору Ниямеддину Магеррам оглу Тагиеву

воинское звание "генерал-майор"

полковнику Агшину Рамиз оглу Магеррамову

полковнику Музаффару Алескер оглу Пиризаде.

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