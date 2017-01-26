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    Сотрудник московского ОМОН покончил с собой

    Обстоятельства и причины произошедшего выясняются

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Сотрудник ОМОН  покончил с собой на базе подразделения в Москве. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе Центрального округа войск Национальной гвардии.

    "Сегодня утром сотрудник ОМОН управления Росгвардии по Москве найден мертвым в одном из служебных помещений", — сообщили в пресс-службе. По предварительным данным, погибший покончил с собой.

    На место были вызваны медики и следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

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