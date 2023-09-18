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Сотрудник Минобороны Нидерландов отстранен от работы за обход санкций против РФ

Сотрудник Минобороны Нидерландов отстранен от работы за обход санкций против РФ Министерство обороны Нидерландов отстранило от работы сотрудника, который подозревается в поставке авиазапчастей в Россию и обходе санкций.
В регионе
18 сентября 2023 г. 17:24
Сотрудник Минобороны Нидерландов отстранен от работы за обход санкций против РФ

Министерство обороны Нидерландов отстранило от работы сотрудника, который подозревается в поставке авиазапчастей в Россию и обходе санкций.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что двое мужчин, среди которых сотрудник Минобороны страны, подозреваются в обходе антироссийских санкций путем экспорта в Россию авиационных запчастей через третьи страны. Подозреваемый отстранен оборонным ведомством от работы до завершения суда.

Из дома мужчины изъяты документы и цифровые носители, а также боеприпасы. Оба подозреваемых помещены под стражу на 60 суток.

До этого Федеральная служба безопасности (ФСБ) России раскрыла группу контрабандистов, которые поставляли в Европу запчасти к боевым самолетам и вертолетам. Отмечается, что группа закупала и ремонтировала в РФ части боевых самолетов и вертолетов, которые затем продавались иностранным заказчикам.

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