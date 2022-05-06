Caliber.az подготовил репортаж об уничтожении азербайджанского культурного наследия в Армении

Сотрудник Caliber.az побывал в Армении. Report представляет подготовленный им репортаж:

Сотрудник Caliber.az побывал в Армении. Report представляет подготовленный им репортаж:

КПП «Баграташен» позади. Сумерки. Замечаю сразу – качество дорожного покрытия в этой части Армении значительно улучшилось по сравнению с моим прошлым приездом сюда. Можно сказать, ничуть не хуже, чем на грузинской стороне, например, в том же Садахло. Мой путь, согласно редакционному заданию, сначала лежит в Иреван, однако добраться до азербайджанского города, который стал армянской столицей в 1918 году, для журналиста Caliber.Az , да еще полулегально (давайте не будем вдаваться в подробности, поскольку, надеюсь, это мой не последний визит в «страну камней») – штука довольно сложная и рискованная. К счастью, моего армянского достаточно, чтобы изъясняться с местными, не вызывая у них никаких подозрений. Да и опыт прошлых посещений Армении никуда не делся.

Мой попутчик от КПП «Баграташен» Карен на старом «Жигуленке» высадил меня возле села Ахпат, поскольку дальше наши пути расходились – ему нужно было в Цахкашат, а мне дальше – в древний азербайджанский город Иреван. Так, что это пылит вдали на дороге? В темноте немного трудно разглядеть. Но «эврика», это оказалось такси, о чем свидетельствовал «лайт-бокс» на крыше автомобиля. Взмах руки и рядом завизжали тормоза. «Куда нужно?», - на армянском (естественно) спросил пожилой водитель. «В Ереван», - ответил я. «Нет, в Ереван не повезу, - замахал руками водитель. - Далеко. Я домой уже еду, семья ждет, у сына день рождения, гости пришли». Однако появившаяся в моих руках солидная сумма оказалась сильнее желания присоединиться к семейному торжеству. «Не местный?», - подозрительно покосился водитель. «Из Джавакха, но последние 15 лет живу в России. Сейчас там наступили трудные времена, вот, решил приглядеться к Еревану», - не моргнув глазом соврал я. Видимо, убедительно, поскольку мы покатились в Иреван.

Читатели, наверное, уже задаются над вопросом, зачем же журналист Caliber.Az , рискуя жизнью, отправился в Армению. Поясним. Наша цель предельно ясная – показать, как уничтожалось в Армении культурно-историческое наследие автохтонного азербайджанского народа. Показать наглядно, чтобы в пух и прах разбить лживые утверждения армянской пропаганды о том, что в Армении якобы нет места вандализму и присвоению чужой истории и культуры. Что ж, как говорится, поедем – поглядим.

Но для начала позволим себе небольшое отступление от темы. Культурно-исторический геноцид, учиненный армянскими вандалами, распространялся не только на Карабахский регион Азербайджана, но и на территорию Армении, где находились более тысячи азербайджанских населенных пунктов, сотни историко-архитектурных памятников, караван-сараи, дворцы, мечети, мавзолеи, усыпальницы, кладбища, надгробные памятники и т.д. В XX в. в результате этнических чисток, учиненных армянами против азербайджанцев, и актов вандализма, осуществленных против исторических памятников, было создано моноэтническое армянское государство, все историко-архитектурные памятники, свидетельствующие о существовании азербайджанцев, были стерты с лица земли, а кладбища разрушены. Если в начале XX в. на территории Иреванской губернии было зарегистрировано 310 мечетей, то в настоящее время на территории уже современной Армении осталась лишь одна мечеть – Гёй мечеть (Голубая мечеть), которую иностранным гостям преподносят как «персидскую».

Постоянные читатели Caliber.Az , возможно, помнят материал, в котором приводились фотофакты уничтоженного азербайджанского наследия в Иреване. На сей раз мы поделимся эксклюзивными кадрами разрушенных памятников истории и культуры в Иреване, которые добыл корреспондент Caliber.Az .

Итак, я в в городе Иреван, и, естественно, сразу же отправляюсь на проспект, который раньше носил имя Ленина, а сейчас – Месропа Маштоца, чтобы полюбоваться Голубой мечетью, которую армяне с понятной целью называют «персидской». Вокруг на удивление достаточно мало людей и это дает мне уникальный шанс насладиться тишиной и созерцанием величественного здания эпохи Гусейнали хана Каджара.

Здесь будет уместно отметить, что армяне с помощью приглашенных из Ирана специалистов реконструировали мечеть, нанесли на ее стены персидские надписи и таким образом переделали мечеть в «персидскую». То же самое они пытались осуществить в тогда еще оккупированной ими Шуше, о чем свидетельствовали «свежие» надписи на шушинской мечети.

Из состояния задумчивости меня вывели крики двух местных мальчишек, пронесшихся мимо на велосипедах. Целей у меня много, нужно идти дальше.

Направляюсь в знаменитый квартал Тепебаши, который армяне называют Конд. А вот место, где когда-то располагалась мечеть Тепебаши. Когда-то, до армянского вандализма. Сегодня она в полуразрушенном состоянии используется нищей армянской семьей в качестве жилья. По некоторым данным, эту мечеть построил член Иреванской городской управы, представитель ханского рода Аббасгулу хан Иреванский. Его дом также располагался в этом квартале. Армяне по сей день называют пребывающий в разрушенном состоянии дом Аббасгулу хана «Домом хана». Во дворе мечети и вокруг нее армяне застроили трущобы.

Кстати, прошелся я и по знаменитому среди армян Каскаду (ничем иным у них особо похвастаться нечем). Поначалу удивляешься, услышав разговаривающих тут на русском языке людей - армяне в силу своего национализма и в советские-то времена на русском не особо разговаривали. Но потом понимаешь, что это сбежавшие от «спецоперации» россияне. Проходящие мимо сотрудники армянской полиции даже не обращают на меня внимания и проходят мимо, о чем-то увлеченно разговаривая.

Еще одним свидетельством вандализма армян является разрушение ими Демирбулагской мечети, которая была построена в XVII-XVIII веках и располагалась в одноименном квартале Иревана. В 1988 году мечеть была сожжена, а в 1990 году ее сравняли с землей. Сегодня же, как видно на сделанных нами кадрах, здесь располагается торговый центр «Россия». Символично. О том, что когда-то здесь проживали мусульмане-азербайджанцы, более ничего не напоминает.

А вот мавзолей Эмир Саада, построенный его сыном Пир-Хусейном недалеко от Иревана, в селе Джафарабад. Исторический памятник XV века частично сохранился, но этому армянскому «благородству» есть рациональное объяснение. Дело в том, что официальные круги Армении называют этот средневековый мавзолей «Туркменским мавзолеем». Точно так же Голубую мечеть в Иреване после ремонтно-реставрационных работ они называют «персидской». А азербайджанцы тут, мол, никогда и не жили вовсе…

На установленной около памятника табличке приводится информация о том, что гробница имеет отношение к государству Гарагоюнлу. При этом на главном стенде указано, что гробница представляет собой туркменское историческое наследие.

Тем самым, отрицается принадлежность памятника Азербайджану, что является вопиющей фальсификацией. Поскольку тюркские (туркменские) племена Гарагоюнлу являлись одними из предков современных азербайджанцев, а история государства Гарагоюнлу – неотъемлемая часть истории государственности Азербайджана.

Не менее печальная судьба постигла и мечеть «Сардар», известную также как «Аббас-Мирза» и «Шах Аббас», расположенную в Иреванской крепости, около Сардарского (Ханского) дворца. Несмотря на упоминание в источниках разных названий, речь идет об одном и том же архитектурном памятнике XVI века - мечети «Сардар». Как и остальные материально-культурные азербайджанские памятники Иревана, эта мечеть по частям была разрушена армянской властью. А детская площадка и жилые дома, которые запечатлены на сделанных нами фотографиях, построены на месте мечети «Сардар», хотя еще несколько лет назад там можно было увидеть последний сохранившийся кусок стены мечети.

А сейчас выглядит так:

Конечно, наши исследования армянского вандализма не ограничились лишь одним Иреваном. Я исколесил половину Армении и документально зафиксировал все то, что меня интересовало. Так, например, я посетил село Арчут, расположенное в районе Беюк Гаракился. Согласно документам, еще в конце 19-го века в этом селе было 40 дворов и проживало 357 азербайджанцев. В советские времена численность населения достигла полутора тысяч человек. В селе было три кладбища. Однако в 1988 году коренное азербайджанское население было изгнано из села и сегодня там проживают одни армяне. Естественно, местную мечеть они сразу же разрушили. Однако на могильных плитах сохранились надписи на азербайджанском языке (арабской вязью и кириллицей).

Село Акарак близ Учкился (Учмуэдзин, который армяне на свой лад называют Эчмиадзин). Здесь тоже раньше была мечеть. Видно, что крыша ее полностью уничтожена, а от здания остались только руины от внешних стен. Но самое отвратительное, что территория мечети сегодня используется армянами в качестве свалки. Впрочем, чему тут удивляться? Для тех, кто использовал мечети в Карабахе в качестве хлева для свиней, это вполне нормальная практика.

Мечеть Лору гала, которая находится в Лорийском махале и датируется XII веком, «повезло» еще меньше – соседи, не моргнув глазом, переделали ее в армянскую церковь. На сделанных нами кадрах можно заметить, что интерьер мечети во многом идентичен интерьеру мечети Говхар Ага в Шуше. Сейчас на ней видны армянские национальные элементы, которые были дорисованы армянами в целях фальсификации. Более того, как видим, они даже добавили армянские кресты на надгробные плиты на мусульманском кладбище, которое находится рядом с мечетью, так сказать, для пущей правдоподобности. Мол, молились тут только армяне, соответственно, хоронили тут только их.

Фальсификации подвергся и караван-сарай Селим, расположенный выше села Агкенд Даралаязского махала, о чем говорят следующие кадры. В народе караван-сарай называли именем Шаха Аббаса. На одном из фото можно заметить, что на входе указано, что здание было построено правителем Ильханидов Абу Саидом Бахадур-ханом. Тут, наверное, нелишним будет подчеркнуть, что до 1918 года в селе Агкенд проживали только азербайджанцы. Согласно статистическим данным, только в 1923-1925 гг. в село были поселены первые 172 армянина. Однако после изгнания из села всех азербайджанцев в 1988 году история караван-сарая была сфальсифицирована, и он был представлен мировой общественности как армянский исторический памятник.

В азербайджанских СМИ часто рассказывалось о разрушениях и фальсификации армянами азербайджанского историко-культурного наследия на территории современной Армении. Да, некоторыми историками предоставлялись отдельные факты армянского вандализма. Но Caliber.Az осуществил дерзкий шаг, командировав в Армению своего корреспондента для сбора фактологического материала. Который в дальнейшем будет использован не только исторической наукой и общественностью Азербайджана, но и в международной судебно-правовой системе для привлечения армянских варваров к ответственности. А она, уверены, обязательно наступит.

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