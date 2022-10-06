Сотрудничество стран Каспия позволит нивелировать негативные последствия пандемии

Пятистороннее сотрудничество на Каспии позволит нивелировать негативные последствия пандемии коронавируса и турбулентности мировых экономических процессов.

Пятистороннее сотрудничество на Каспии позволит нивелировать негативные последствия пандемии коронавируса и турбулентности мировых экономических процессов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном коммюнике II Каспийского экономического форума.

"Руководители делегаций констатируют, что многостороннее сотрудничество на Каспии позволит нивелировать негативные последствия для экономик прикаспийских государств, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, а также турбулентностью мировых экономических процессов на современном этапе", - отмечается в документе.

Также отмечается, что полноформатное использование МТК "Север - Юг" позитивно повлияет на экономическую активность бизнеса прикаспийских стран.

Все вопросы, связанные с Каспийским морем, решаются мирными средствами путем диалога, говорится в заявлении каспийской "пятерки".

Азербайджан на заседании представил премьер-министр Али Асадов.