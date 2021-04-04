Сотни новых случаев коронавируса в Армении, 17 человек скончались

За прошедшие сутки в Армении зарегистрированы 590 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Армении зарегистрированы 590 новых случаев коронавируса.

Об этом Report передает со ссылкой на армянскую прессу.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 196 634 случая коронавируса. Согласно отчету, за последние сутки в стране от COVID-19 умерло еще 17 человек. Таким образом, общее количество смертей от коронавируса достигло 3 575.

За прошедшие сутки от коронавируса излечились 608 пациентов. Таким образом, общее количество вылечившихся составляет 176 009 человек.

В настоящее время на лечении находятся 16 150 человек.