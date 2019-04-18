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Сотни чиновников сократят при реструктуризации правительства Армении

Сотни чиновников сократят при реструктуризации правительства Армении

Сотни чиновников сократят при реструктуризации правительства Армении.

Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, проект закона "О структуре и деятельности правительства", который предполагает сокращение госаппарата, вызвал  в парламенте Армении бурные обсуждения. 

Представители оппозиционных фракций настаивают, что правительство не представило конкретных показателей о том, сколько человек будет сокращено и сколько средств сэкономлено. Власти уверяют, что сокращения не будут осуществлены сразу.

По данным армянской газеты "Жоговурд", в министерстве сельского хозяйства будут сокращены 130 человек, в министерстве культуры - 110 человек, в министерстве диаспоры - 80 человек, столько же в Министерстве спорта и по делам молодежи. 

Вначале будут сокращены 78 человек - замминистры, главы управлений, затем отделы будут объединены. После чего работа сотрудников будет оцениваться в баллах, и тогда начнутся основные увольнения.

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