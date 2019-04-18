Сотни чиновников сократят при реструктуризации правительства Армении.

Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, проект закона "О структуре и деятельности правительства", который предполагает сокращение госаппарата, вызвал в парламенте Армении бурные обсуждения.

Представители оппозиционных фракций настаивают, что правительство не представило конкретных показателей о том, сколько человек будет сокращено и сколько средств сэкономлено. Власти уверяют, что сокращения не будут осуществлены сразу.

По данным армянской газеты "Жоговурд", в министерстве сельского хозяйства будут сокращены 130 человек, в министерстве культуры - 110 человек, в министерстве диаспоры - 80 человек, столько же в Министерстве спорта и по делам молодежи.

Вначале будут сокращены 78 человек - замминистры, главы управлений, затем отделы будут объединены. После чего работа сотрудников будет оцениваться в баллах, и тогда начнутся основные увольнения.