Сотни человек госпитализированы из-за загрязненного воздуха в Тегеране

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Почти 400 человек были помещены в больницы столицы Ирана Тегерана из-за проблем с сердцем и затрудненного дыхания, вызванных высоким уровнем загрязнения воздуха, сообщает во вторник ливанское издание Daily Star.

"392 человека поступили в больницы из-за проблем с дыханием и с сердцем. Мы также оказали помощь 1434 пациентам на месте", - сообщил один из местных медицинских работников.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, иранские власти рассматривают возможность закрытия школ и введения ограничений на перемещение транспорта в эту среду. Кроме этого, больных и престарелых просят воздержаться от передвижений по наиболее загрязненным участкам города.

По данным Daily Star, Тегеран, насчитывающий около 12 млн. жителей, считается одним из наиболее загрязненных городов мира из-за интенсивного автомобильного движения и специфического географического положения города. Уровень загрязнения воздуха в Тегеране особенно повышается зимой.

В Тегеране, Мешхеде и ряде других иранских городов в последние месяцы возникли проблемы с чистотой воздуха.

Daily Star отмечает со ссылкой на иранское министерство здравоохранения, что в 2012 году загрязненный воздух привел к преждевременной смерти 4,5 тыс. человек в Тегеране и 80 тыс. человек по всей стране.