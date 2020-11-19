Состояние зараженного вирусом главного инфекциониста Грузии осложнилось

Ухудшилось состояние здоровья инфицированного коронавирусом главного инфекциониста Грузии, директора Тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе.

Ухудшилось состояние здоровья инфицированного коронавирусом главного инфекциониста Грузии, директора Тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе.

Как сообщает грузинское бюро Report, он был госпитализирован.

У госпитализированного с высокой температурой Т.Церцвадзе диагностировали двустороннюю пневмонию.

COVID-19 у главного инфекциониста был обнаружен 17 ноября. До сих пор он лечился в домашних условиях. Жена Т.Церцвадзе Ана Топуриа тоже заразилась. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.