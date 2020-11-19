Состояние зараженного вирусом главного инфекциониста Грузии осложнилось

Ухудшилось состояние здоровья инфицированного коронавирусом главного инфекциониста Грузии, директора Тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе.
Как сообщает грузинское бюро Report, он был госпитализирован.
У госпитализированного с высокой температурой Т.Церцвадзе диагностировали двустороннюю пневмонию.
COVID-19 у главного инфекциониста был обнаружен 17 ноября. До сих пор он лечился в домашних условиях. Жена Т.Церцвадзе Ана Топуриа тоже заразилась. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.