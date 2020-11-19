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Состояние зараженного вирусом главного инфекциониста Грузии осложнилось

Состояние зараженного вирусом главного инфекциониста Грузии осложнилось Ухудшилось состояние здоровья инфицированного коронавирусом главного инфекциониста Грузии, директора Тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе.
В регионе
19 ноября 2020 г. 20:33
Состояние зараженного вирусом главного инфекциониста Грузии осложнилось

Ухудшилось состояние здоровья инфицированного коронавирусом главного инфекциониста Грузии, директора Тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе.

Как сообщает грузинское бюро Report, он был госпитализирован.

У госпитализированного с высокой температурой Т.Церцвадзе диагностировали двустороннюю пневмонию.

COVID-19 у главного инфекциониста был обнаружен 17 ноября. До сих пор он лечился в домашних условиях. Жена Т.Церцвадзе Ана Топуриа тоже заразилась. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

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Версия на азербайджанском языке Virusa yoluxan Gürcüstanın baş infeksionistinin vəziyyəti ağırlaşıb

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