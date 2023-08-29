Состояние спикера Национального собрания Армении ухудшилось

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян перенес операцию из-за сильных болей в руке.
Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.
В ходе операции возникли серьезные осложнения, и после пробуждения от наркоза состояние спикера Национального собрания вновь ухудшилось.
Врачи приняли решение вновь ввести его в состояние сна, чтобы снизить негативное воздействие на организм от наркоза.
На данный момент здоровье Симоняна оценивается как удовлетворительное, и он находится под наблюдением медицинского персонала.