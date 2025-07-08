Состояние получившего огнестрельное ранение экс-главы Аджарии стабильно тяжелое

Состояние здоровья экс-председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе на данном этапе остается стабильно-тяжелым.

Состояние здоровья экс-председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе на данном этапе остается стабильно-тяжелым.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил директор Первой университетской клиники Леван Ратиани.

"Общее состояние пациента на данном этапе остается стабильно-тяжелым, без отрицательной динамики. Проводятся все предусмотренные протоколом исследования, проводятся консультации с врачами и специалистами всех направлений", – сказал он.

Рижвадзе поступил в больницу в Сагареджо (регион Кахети) с огнестрельным ранением 7 июля. Следствие ведется по статье УК Грузии "доведение до самоубийства".