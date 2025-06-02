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Состояние богатейших россиян выросло более чем на $22,5 млрд

Состояние богатейших россиян выросло более чем на $22,5 млрд Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось с начала года на $22,547 млрд.
В регионе
2 июня 2025 г. 09:48
Состояние богатейших россиян выросло более чем на $22,5 млрд

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось с начала года на $22,547 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из опубликованного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

Так, президент "Норникеля" Владимир Потанин с начала года заработал $3,82 млрд, его состояние составило $31,7 млрд, а состояние акционера крупнейшего производителя железной руды в России "Металлоинвест" Алишера Усманова возросло на $3,7 млрд, до $16,9 млрд.

Наибольшие убытки понес российский предприниматель и владелец футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев - его состояние уменьшилось на $1,77 млрд, до $9,21 млрд.

Агентство с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index, в который включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.

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