Над Москвой состоялся воздушный парад, посвященный 75-й годовщине Победы

Над Красной площадью в Москве прошел воздушный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает российское бюро Report, перед началом парада с поздравительным посланием выступил президент России Владимир Путин.

"Мы отдаем дань признания жертвенному народу Советского союза. Время не властно перед их мужеством, единством, достоинством. Здесь у Кремлевской стены день и ночь горит огонь в память о погибших в Великой Отечественной войн. Миллионы павших не дождались победы, победы, о которой так мечтали. Они бились за это. Бились до последнего вздоха. Отдали свои жизни, чтобы жили мы, наши дети и внуки - те, кто еще не родился. Мы склоняем головы пере памятью всех, кто не вернулся с войны", - отметил президент РФ, после чего была объявлена минута молчания.

"75 лет прошло со дня Великой Победы. Мы обязательно как обычно широко и торжественно отметим юбилейную дату. Будет наш главный парад на Красной площади, состоится марш Бессмертного полка. Наши ветераны сражались за жизнь против смерти и мы всегда будем равняться на их сплоченность. Мы знаем и твердо верим, что мы непобедимы, когда мы вместе. С праздником нам. С Днем Победы", - заявил президент России.

Далее открыли воздушный парад над Москвой по традиции самый тяжелый из серийно выпускаемых военно-транспортный вертолет МИ-26 и четыре многоцелевых Ми-8АМТШ. Следом за ними пролетели пять ударных Ми-35М и столько же вертолетов Ка-52. Зрители смогли понаблюдать полет бомбардировщиков Cу-34, истребителей Су-35С и Су-30СМ, а также пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи".

Закрыли воздушный парад шестерка штурмовиков Су-25, которые окрасили небо в цвета государственного флага России при помощи специального дыма.