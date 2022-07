Блинкен: Обсуждения между странами региона являются залогом прочного мира на Южном Кавказе

Состоялся телефонный разговор между госсекретарем США Энтони Блинкеном и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщает Report , об этом глава американской дипломатии сообщил в Twitter.

"Состоялось хорошее обсуждение с Николом Пашиняном исторической возможности Армении и Азербайджана достичь мира в регионе. Благодарю Армению за ее позитивные шаги в отношениях с Азербайджаном и Турцией. Обсуждения между странами региона являются залогом прочного мира на Южном Кавказе", - отметил Блинкен.