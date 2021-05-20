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Состоялся телефонный разговор зампредседателя Кабинета Министров Туркменистана с премьером Казахстана

Состоялся телефонный разговор зампредседателя Кабинета Министров Туркменистана с премьером Казахстана Cтороны обсудили конкретные пути и формы расширения торговых связей
В регионе
20 мая 2021 г. 15:38
Состоялся телефонный разговор зампредседателя Кабинета Министров Туркменистана с премьером Казахстана

20 мая состоялся телефонный разговор Заместителя Председателя Кабинета Министров, Председателя Высшей контрольной палаты Туркменистана С.Г.Бердымухамедова с Премьер-министром Республики Казахстан А.У.Маминым, в ходе которого были рассмотрены вопросы двухстороннего сотрудничества в торгово-экономическом и гуманитарных областях, сообщает Report.

При этом особое внимание было обращено на выполнение договоренностей, достигнутых Президентами Туркменистана и Казахстана по дальнейшему укреплению партнерского взаимодействия между двумя государствами по широкому спектру направлений.

В этом контексте cтороны, в частности, обсудили конкретные пути и формы расширения торговых связей и договорились о взаимных визитах делегаций двух стран для проведения переговоров по конкретным проектам туркмено-казахстанского сотрудничества в экономической сфере.

В заключение телефонного разговора cтороны подчеркнули значимость контактов на межправительственном уровне и выразили готовность к их продолжению на регулярной основе.

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