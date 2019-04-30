Состоялся телефонный разговор президентов России и Турции

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели во вторник телефонные переговоры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном канцелярией турецкого лидера заявлении для прессы.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган сегодня вечером провел телефонные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Лидеры, помимо двусторонней повестки, также обсудили ситуацию в Ливии. [В ходе переговоров] было сказано о том, что наша страна поддерживает мир и стабильность в Ливии. Президенты также договорились продолжить тесное сотрудничество в рамках астанинского процесса для урегулирования кризиса в Сирии", - отмечается в коммюнике.