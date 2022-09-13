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Состоялся телефонный разговор министров обороны России и Армении

Состоялся телефонный разговор министров обороны России и Армении Состоялся телефонный разговор между министром обороны Армении Суреном Папикяном и его российским коллегой Сергеем Шойгу.
В регионе
13 сентября 2022 г. 10:40
Состоялся телефонный разговор министров обороны России и Армении

Состоялся телефонный разговор между министром обороны Армении Суреном Папикяном и его российским коллегой Сергеем Шойгу.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство обороны Армении.

Министры договорились предпринять необходимые шаги для стабилизации ситуации на азербайджано-армянской государственной границе.

12 сентября подразделения Вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачынском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

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Версия на английском языке Russian, Armenian defense ministers hold telephone conversation
Версия на азербайджанском языке Rusiya və Ermənistan müdafiə nazirləri arasında telefon danışığı olub

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