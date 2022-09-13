Состоялся телефонный разговор министров обороны России и Армении

Состоялся телефонный разговор между министром обороны Армении Суреном Папикяном и его российским коллегой Сергеем Шойгу.
Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство обороны Армении.
Министры договорились предпринять необходимые шаги для стабилизации ситуации на азербайджано-армянской государственной границе.
12 сентября подразделения Вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачынском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.