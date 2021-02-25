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Состоялся телефонный разговор министров обороны Армении и России

Состоялся телефонный разговор министров обороны Армении и России Министры обороны Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу в четверг в ходе телефонной беседы обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении.
В регионе
25 февраля 2021 г. 19:45
Состоялся телефонный разговор министров обороны Армении и России

Министры обороны Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу в четверг в ходе телефонной беседы обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении.

Как передает Report со ссылкой на Новости Армения, об этом сообщает пресс-служба военного ведомства республики.

"Главы оборонных ведомств обсудили ситуацию в Армении. В ходе телефонного разговора стороны обсудили также миссию российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya və Ermənistan müdafiə nazirləri arasında telefon danışığı olub

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