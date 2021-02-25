Состоялся телефонный разговор министров обороны Армении и России

Министры обороны Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу в четверг в ходе телефонной беседы обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении.

Министры обороны Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу в четверг в ходе телефонной беседы обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении.

Как передает Report со ссылкой на Новости Армения, об этом сообщает пресс-служба военного ведомства республики.

"Главы оборонных ведомств обсудили ситуацию в Армении. В ходе телефонного разговора стороны обсудили также миссию российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес", - отмечается в сообщении.