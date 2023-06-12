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Состоялся телефонный разговор между Токаевым и Эрдоганом

Состоялся телефонный разговор между Токаевым и Эрдоганом Состоялся телефонный разговор между президентами Казахстана и Турции Касым-Жомартом Токаевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В регионе
12 июня 2023 г. 13:12
Состоялся телефонный разговор между Токаевым и Эрдоганом

Состоялся телефонный разговор между президентами Казахстана и Турции Касым-Жомартом Токаевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила в понедельник Акорда.

Президент Турции выразил глубокие соболезнования Токаеву и братскому народу Казахстана в связи с гибелью людей в результате крупных пожаров в области Абай.

В ходе беседы лидеры Казахстана и Турции также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Отметим, что в результате стихийного бедствия в Казахстане погибли 14 человек. В связи с этим сегодня в стране объявлен общенациональный траур.

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Версия на английском языке Tokayev, Erdogan talk over phone

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