О нас
Report Georgia
Аудио новости

Состоялся телефонный разговор между российскими и армянскими военачальниками

Состоялся телефонный разговор между российскими и армянскими военачальниками Состоялся телефонный разговор между начальником Генштаба Вооруженных сил России генералом армии Валерием Герасимовым и министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном.
В регионе
8 июля 2021 г. 18:41
Состоялся телефонный разговор между российскими и армянскими военачальниками
Валерий Герасимов

Состоялся телефонный разговор между начальником Генштаба Вооруженных сил России генералом армии Валерием Герасимовым и министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Армении.

В ходе телефонного разговора была обсуждена ситуация в Гегаркуникской и Сюникской областях Армении.

В.Герасимов и В.Арутюнян обменялись мнениями о деятельности российских миротворцев, дислоцированных в Карабахском регионе Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiya və Ermənistan hərbi rəhbərləri arasında telefon danışığı olub

Другие новости из категории

В Грузии за последние сутки от коронавируса умерли 20 человек
В Грузии за последние сутки от коронавируса умерли 20 человек
8 июля 2021 г. 11:14
Лавров: в ОДКБ рассмотрят возможное нападение на Таджикистан со стороны Афганистана
Лавров: в ОДКБ рассмотрят возможное нападение на Таджикистан со стороны Афганистана
8 июля 2021 г. 07:35
Путин и Пашинян начали переговоры в Москве
Путин и Пашинян начали переговоры в Москве
7 июля 2021 г. 20:58
Анар Керимов встретился с председателем парламента Грузии
ФотоАнар Керимов встретился с председателем парламента Грузии
7 июля 2021 г. 18:55
В Туркменистане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса
В Туркменистане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса
7 июля 2021 г. 17:30
Обнаружены тела 19 погибших на месте крушения самолета на Камчатке
Обнаружены тела 19 погибших на месте крушения самолета на Камчатке
7 июля 2021 г. 12:43
Задержан неизвестный, захвативший заложников в банке в России - ОБНОВЛЕНО
Задержан неизвестный, захвативший заложников в банке в России - ОБНОВЛЕНО
7 июля 2021 г. 11:05
Тела погибших при крушении Ан-26 обнаружили на Камчатке
Тела погибших при крушении Ан-26 обнаружили на Камчатке
7 июля 2021 г. 07:52
Анар Керимов встретился с мэром Тбилиси
ФотоАнар Керимов встретился с мэром Тбилиси
6 июля 2021 г. 19:11
Хулуси Акар о важности функционирования кабульского аэропорта
Хулуси Акар о важности функционирования кабульского аэропорта
6 июля 2021 г. 16:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi