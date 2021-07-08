Состоялся телефонный разговор между российскими и армянскими военачальниками

Состоялся телефонный разговор между начальником Генштаба Вооруженных сил России генералом армии Валерием Герасимовым и министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном.

Состоялся телефонный разговор между начальником Генштаба Вооруженных сил России генералом армии Валерием Герасимовым и министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Армении.

В ходе телефонного разговора была обсуждена ситуация в Гегаркуникской и Сюникской областях Армении.

В.Герасимов и В.Арутюнян обменялись мнениями о деятельности российских миротворцев, дислоцированных в Карабахском регионе Азербайджана.