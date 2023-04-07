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Состоялся телефонный разговор между Путиным и Пашиняном

Состоялся телефонный разговор между Путиным и Пашиняном Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Арменияи Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным.
В регионе
7 апреля 2023 г. 13:47
Состоялся телефонный разговор между Путиным и Пашиняном

Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Арменияи Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Стороны обсудили реализацию трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., 31 октября 2022 г., в том числе вопросы разблокирования транспортных инфраструктур в регионе.

Пашинян и Путин также обменялись мнениями относительно вопросов армяно-российских отношений.

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Версия на английском языке Pashinyan, Putin hold phone conversation
Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyanla Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub

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