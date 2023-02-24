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Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и Украины

Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и Украины Президенты Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
В регионе
24 февраля 2023 г. 17:15
Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и Украины

Президенты Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в заявлении пресс-службы турецкого лидера.

В ходе разговора они обсудили последствия землетрясения в Турции и ситуацию в Украине.

Эрдоган поблагодарил президента Украины за проявление солидарности с Турцией в связи с землетрясением. Он отметил, что турецкая сторона готова внести любой вклад в выработку решения, основанного на прекращении огня и переговоров, а также в установлении мира.

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Версия на английском языке Presidents of Türkiye, Ukraine talk over phone

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