Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и Украины

Президенты Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.

Президенты Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в заявлении пресс-службы турецкого лидера.

В ходе разговора они обсудили последствия землетрясения в Турции и ситуацию в Украине.

Эрдоган поблагодарил президента Украины за проявление солидарности с Турцией в связи с землетрясением. Он отметил, что турецкая сторона готова внести любой вклад в выработку решения, основанного на прекращении огня и переговоров, а также в установлении мира.