Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и Мьянмы

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Мьянмы Аун Сан Су Чжи.

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, стороны в основном обсудили пути разрешения кризиса касательно нарушения прав мусульман Рохинджа в Аракане и вопрос оказания гуманитарной помощи населению региона.

Президент Турции сказал, что нынешняя ситуация вызывает обеспокоенность во всем мире и заявил, что его страна осуждает террор и операции, направленные против невинных граждан.

Р. Т. Эрдоган напомнил президенту Мьянмы о том, что переход событий в серьезный гуманитарный кризис вызвал резкое недовольство и подчеркнул, что Турция поддерживает усилия на пути решения проблемы и считает необходимым избегать применения силы в этом процессе и оказать максимальную чувствительность к мирному населению.