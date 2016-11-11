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    Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Турции и новым президентом США

    В ходе разговора также коснулись региональных и международных вопросов

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

    Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, в ходе разговора Б.Йылдырым поздравил Д.Трампа с избранием на пост президента США и пожелал, чтобы результаты выборов были успешными для американского народа: "Сегодня наиболее важны связи, опирающиеся на взаимное уважение, общие интересы и ценности. В дальнейших этапах мы продолжим предпринимать шаги для еще большего развития нашего сотрудничества".

    Выразив признательность Б.Йылдырыму, Дональд Трамп отметил, что придает Турции особое значение и предпочитает дальнейшее развитие турецко-американских отношений и диалога.

    Во время телефонного разговора также коснулись региональных и международных вопросов. 

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