Состоялся телефонный разговор между Пашиняном и Блинкеном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен поговорили по телефону.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.
Пашинян и Блинкен обсудили консультации, которые состоялись в Совбезе ООН по ситуации на армяно-азербайджанской границе.
Пашинян отметил, что сейчас на границе относительно спокойно, однако напряженность сохраняется.
Госсекретарь США вновь подтвердил готовность Вашингтона содействовать установлению диалога и мира в регионе.
Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.
Они обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе.
Пашинян отметил, что, несмотря на относительное спокойствие, ситуация остается крайне напряженной. Макрон подтвердил готовность содействовать диалогу и миру.
Премьер Армении также поговорил с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили напряженность на армяно-азербайджанской границе.
Лидеры двух стран рассмотрели вопросы, касающиеся реализации решений, принятых в связи с обращением Армении к Организации Договора о коллективной безопасности.