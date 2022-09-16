Состоялся телефонный разговор между Пашиняном и Блинкеном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен поговорили по телефону.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен поговорили по телефону.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.

Пашинян и Блинкен обсудили консультации, которые состоялись в Совбезе ООН по ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Пашинян отметил, что сейчас на границе относительно спокойно, однако напряженность сохраняется.

Госсекретарь США вновь подтвердил готовность Вашингтона содействовать установлению диалога и мира в регионе.

11.04

Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

Они обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Пашинян отметил, что, несмотря на относительное спокойствие, ситуация остается крайне напряженной. Макрон подтвердил готовность содействовать диалогу и миру.

Премьер Армении также поговорил с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили напряженность на армяно-азербайджанской границе.

Лидеры двух стран рассмотрели вопросы, касающиеся реализации решений, принятых в связи с обращением Армении к Организации Договора о коллективной безопасности.