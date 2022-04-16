Состоялся телефонный разговор между министрами обороны Турции и Украины

Состоялся телефонный разговор между министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и его украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Состоялся телефонный разговор между министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и его украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Как передает Report, об этом сообщило министерство национальной обороны Турции.

Было отмечено, что Х.Акар в ходе телефонного разговора отметил важность немедленного прекращения огня, срочность эвакуации мирных жителей и граждан Турции с суши и моря, обсудил вопросы безопасности торговых судов, принадлежащих Турции, ожидающих в украинских портах, а также обеспечения их доставки в Турцию.

Кроме того, турецкий министр подчеркнул, что его страна продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине.