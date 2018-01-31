Состоялся телефонный разговор между Мевлютом Чавушоглу и Рексом Тиллерсоном

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberler, руководители внешнеполитических ведомств двух стран обсудили результаты прошедшего в Сочи "Конгресса национального диалога" по урегулированию сирийского кризиса.

М.Чавушоглу и Р.Тиллерсон также коснулись антитеррористической операции турецкой армии и Сирийской армии свободы в Африне.