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    Состоялся телефонный разговор между Мевлютом Чавушоглу и Рексом Тиллерсоном

    Обсуждены результаты прошедшего в Сочи Конгресса национального диалога по урегулированию сирийского кризиса

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Haberler, руководители внешнеполитических ведомств двух стран обсудили результаты прошедшего в Сочи "Конгресса национального диалога" по урегулированию сирийского кризиса. 

    М.Чавушоглу и Р.Тиллерсон также коснулись антитеррористической операции турецкой армии и Сирийской армии свободы в Африне. 

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