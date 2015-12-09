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    Состоялся телефонный разговор между госсекретарем США и главой МИД Турции

    Джон Керри и Мовлуд Чавушоглу обсудили ситуацию в регионе, в том числе ситуацию в Ираке

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Состоялся телефонный разговор между госсекретарем США Джоном Керри и министром иностранных дел Турции Мовлудом Чавушоглу.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, стороны обсудили ситуацию в регионе, в том числе ситуацию в Ираке.

    Отметим, что правительство Ирака требует вывода военной базы Турции около Мосула, который в настоящее время находится под контролем террористической группировки ИГИЛ. 

    Помимо этого, глава автономии на севере Ирака Масду Барзани сегодня совершит визит в Турцию. 

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