Состоялся телефонный разговор между госсекретарем США и главой МИД Турции

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Состоялся телефонный разговор между госсекретарем США Джоном Керри и министром иностранных дел Турции Мовлудом Чавушоглу.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, стороны обсудили ситуацию в регионе, в том числе ситуацию в Ираке.

Отметим, что правительство Ирака требует вывода военной базы Турции около Мосула, который в настоящее время находится под контролем террористической группировки ИГИЛ.

Помимо этого, глава автономии на севере Ирака Масду Барзани сегодня совершит визит в Турцию.