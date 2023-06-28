Состоялся телефонный разговор между Эрдоганом и Шольцем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на заявление Управления по связям с общественностью президента.

Сообщается, что они обсуждили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы, и была подчеркнута необходимость расширения сотрудничества в этих областях.

В ходе встречи, посвященной последним событиям в России, также был поднят вопрос о членстве Швеции в НАТО.

Эрдоган заявил, что, хотя Швеция предприняла шаги в правильном направлении, в частности, внесла изменения в антитеррористическое законодательство, сторонники РKK/YPG в Швеции продолжают свободно проводить демонстрации, восхваляющие терроризм, уничтожать людей и предоставлять финансовые ресурсы террористическим организациям. Эта ситуация неприемлема для Турции.