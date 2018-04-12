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    Состоялся телефонный разговор между Эрдоганом и Путиным

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор.

    Как сообщает Report, президенты обсудили ситуацию в Сирии, а также вопрос использования химического оружия в Восточной Гуте.

    Отметим, что турецкие СМИ написали о посредничестве официальной Анкары по ситуации в Восточной Гуте между Вашингтоном и Москвой.

    Напомним, что 11 апреля состоялся телефонный разговор между Р.Т.Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом. Главы государств обсудили ситуацию в Сирии.

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