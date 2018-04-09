Состоялся телефонный разговор между Эрдоганом и Путиным

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал NTV, президенты обсудили ситуацию в Восточной Гуте (Сирия).

Отметим, что 8 апреля в районе Дума сирийского региона Восточная Гута, находящего под контролем оппозиционных сил, было использовано химическое оружие. По предварительным данным, в результате химической атаки погибли 75 человек, более 1000 человек отравились. Сообщается, что большинство пострадавших - новорожденные и малолетние дети.

США и другие западные страны заявили, что это преступление совершил режим Башара Асада.