Состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и России

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Об этом турецкому бюро Report сообщили в МИД Турции.

В ходе телефонного разговора стороны коснулись напряженности в отношениях России и Украины.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что Турция может стать площадкой для проведения встреч между представителями России и Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил благодарность турецкому коллеге и отметил, что примет участие в дипломатическом форуме, который пройдет в Анталье 11-13 марта.