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Состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и России

Состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и России Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу с российским коллегой Сергеем Лавровым.
В регионе
16 февраля 2022 г. 19:08
Состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и России

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Об этом турецкому бюро Report сообщили в МИД Турции.

В ходе телефонного разговора стороны коснулись напряженности в отношениях России и Украины.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что Турция может стать площадкой для проведения встреч между представителями России и Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил благодарность турецкому коллеге и отметил, что примет участие в дипломатическом форуме, который пройдет в Анталье 11-13 марта.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə və Rusiya XİN başçıları telefonla danışıb

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