Состоялся телефонный разговор глав МИД Армении и России

Состоялся телефонный разговор глав МИД Армении и России.

Состоялся телефонный разговор глав МИД Армении и России.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.

Глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян проинформировал своего российского коллегу Сергея Лаврова о ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Отметим, что в ночь на 12 сентября подразделения Вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачынском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

Азербайджанская армия в ответ на провокацию Армении осуществляет локальные контрмеры и нейтрализует огневые точки противника.