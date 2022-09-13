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Состоялся телефонный разговор глав МИД Армении и России

Состоялся телефонный разговор глав МИД Армении и России Состоялся телефонный разговор глав МИД Армении и России.
В регионе
13 сентября 2022 г. 05:39
Состоялся телефонный разговор глав МИД Армении и России

Состоялся телефонный разговор глав МИД Армении и России.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.

Глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян проинформировал своего российского коллегу Сергея Лаврова о ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Отметим, что в ночь на 12 сентября подразделения Вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачынском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

Азербайджанская армия в ответ на провокацию Армении осуществляет локальные контрмеры и нейтрализует огневые точки противника.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov və Mirzoyan arasında telefon danışığı olub

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