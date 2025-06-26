Состоялся очередной этап обмена пленными между РФ и Украиной

Очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной только что состоялся, он был паритетным.

Очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной только что состоялся, он был паритетным.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к российской переговорной группе.

"Только что в рамках стамбульских договоренностей состоялся очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной. Обмен пленными был паритетный. Работа продолжается", - указал собеседник.

По итогам двух раундов переговоров в Стамбуле РФ и Украина договорились об обмене пленными по формуле "тысяча на тысячу", а также о возвращении тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных по формату "всех на всех" - с каждой стороны не менее 1 000 человек. Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после завершения всех процедур по обмену в рамках стамбульских договоренностей "настанет очередь определиться с датами проведения третьего тура".