Главы МИД Туркменистана и Казахстана обсудили проведение VI Каспийского Саммита в этом году

Состоялся телефонный разговор заместителя Председателя Кабинета Министров, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с вице-премьером, министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди

3 мая состоялся телефонный разговор заместителя Председателя Кабинета Министров, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с вице-премьером, министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди.

Как сообщает Report, главы внешнеполитических ведомств обсудили приоритетные аспекты туркмено-казахстанских отношений. В ходе беседы особое внимание уделено подготовке к предстоящему в 2021 году официальному визиту Президента Республики Казахстан в Туркменистан.

В этом контексте состоялся обмен мнениями по организации данного визита, включая подготовку к очередному заседанию Межправительственной туркмено-казахстанской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, которое запланировано к проведению в канун визита.

Стороны также затронули вопросы проведения в текущем году VI Каспийского Саммита в Туркменистане.