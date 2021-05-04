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Главы МИД Туркменистана и Казахстана обсудили проведение VI Каспийского Саммита в этом году

Главы МИД Туркменистана и Казахстана обсудили проведение VI Каспийского Саммита в этом году Состоялся телефонный разговор заместителя Председателя Кабинета Министров, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с вице-премьером, министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди
В регионе
4 мая 2021 г. 10:51
Главы МИД Туркменистана и Казахстана обсудили проведение VI Каспийского Саммита в этом году

3 мая состоялся телефонный разговор заместителя Председателя Кабинета Министров, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с вице-премьером, министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди.

Как сообщает Report, главы внешнеполитических ведомств обсудили приоритетные аспекты туркмено-казахстанских отношений. В ходе беседы особое внимание уделено подготовке к предстоящему в 2021 году официальному визиту Президента Республики Казахстан в Туркменистан.

В этом контексте состоялся обмен мнениями по организации данного визита, включая подготовку к очередному заседанию Межправительственной туркмено-казахстанской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, которое запланировано к проведению в канун визита.

Стороны также затронули вопросы проведения в текущем году VI Каспийского Саммита в Туркменистане.

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