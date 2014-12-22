Баку. 22 декабря. В Секретариате ГУАМ в Киеве состоялось первое заседание Рабочей группы ГУАМ по кибербезопасности. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ГУАМи, в заседании приняли участие представители всех государств-членов организации.

Участники обсудили широкий спектр вопросов, связанных с борьбой с киберпреступностью, в частности, национальное законодательство, оперативную ситуацию, а также обмен информацией в данной сфере.

Следующее заседание Рабочей группы буден проведено в апреле 2015 года в Киеве.