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    Состоялось первое заседание Рабочей группы ГУАМ по кибербезопасности

    В заседании приняли участие представители всех государств-членов организации

    Баку. 22 декабря. В Секретариате ГУАМ в Киеве состоялось первое заседание Рабочей группы ГУАМ по кибербезопасности. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ГУАМи, в заседании приняли участие представители всех государств-членов организации.

    Участники обсудили широкий спектр вопросов, связанных с борьбой с киберпреступностью, в частности, национальное законодательство, оперативную ситуацию, а также обмен информацией в данной сфере. 
    Следующее заседание Рабочей группы буден проведено в апреле 2015 года в Киеве. 

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