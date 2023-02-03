Состоялось открытие Зимней экошколы АМОР

В Калужской области России состоялось официальное открытие Зимней экошколы Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР).

В Калужской области России состоялось официальное открытие Зимней экошколы Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР).

Как сообщает Report, партнерами проекта выступили Всероссийское общество охраны природы, Национальный совет молодежных и детских объединений России, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и платформа Ecowiki.ru.

Более 100 молодых людей, представляющих различные вузы, экологические, молодежные и волонтерские организации России стали участниками зимней школы. Для участников школы будут организованы мастер-классы и тренинги, где они смогут ознакомиться с экологической терминологией и рассмотреть успешные бизнес-кейсы.

Панельную сессию открыл председатель АМОР Джейхун Гусейнов, который передал участникам добрые пожелания почетного председателя АМОР Лейлы Алиевой. Состоялось выступление на тему "Реализация молодежных экологических инициатив: проектный подход и социальная ответственность". Спикеры рассказали о значимости экологических проектов, направленных на сохранение и улучшение качества окружающей среды.

По окончании трехдневного обучения участникам школы будут выданы сертификаты.