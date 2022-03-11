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Состоялось открытие Дипломатического Форума в Анталье

Состоялось открытие Дипломатического Форума в Анталье В Анталье состоялась церемония открытия Дипломатического форума (ADF), организованного Министерством иностранных дел при поддержке Администрации президента Турции.
В регионе
11 марта 2022 г. 16:05
Состоялось открытие Дипломатического Форума в Анталье

В Анталье состоялась церемония открытия Дипломатического форума (ADF), организованного Министерством иностранных дел при поддержке Администрации президента Турции.

Как сообщает турецкое бюро Report, в мероприятии принимают участие главы государств и правительств из многих стран мира, министры, известные государственные и политические деятели, влиятельные политики, представители науки, бизнеса и СМИ.

Азербайджан в форуме представляют помощник президента - заведующий отделом по внешнеполитическим вопросам Администрации президента Хикмет Гаджиев, министр иностранных дел Джейхун Байрамов, министр энергетики Парвиз Шахбазов, председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, глава делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов, председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, председатель Общественного объединения "Возвращение в Карабах", депутат Турал Гянджалиев.

На церемонии открытия форума с речью выступят президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

В рамках форума пройдут панели и "круглые столы", а также двусторонние встречи между участниками, дополнительные мероприятия и Молодежный форум.

Отметим, что форум освещают около 350 представителей СМИ из более чем тридцати стран.

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Версия на английском языке ФотоAntalya Diplomacy Forum gets underway
Версия на азербайджанском языке ФотоAntalya Diplomatiya Forumunun açılışı olub

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