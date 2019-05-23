Состоялось первое заседание по делимитации грузинско-азербайджанской границы

Сегодня в Баку на первом заседании комиссии по делимитации грузинско-азербайджанской границы состоялась встреча на уровне экспертов.

Как передаёт грузинское бюро Report, об этом заявил сопредседатель комиссии с грузинской стороны, заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия в интервью агентству Interpressnews.

По его словам, завтра работа комиссии продолжится.

"В первый день заседания стороны предоставили друг другу свои позиции и аргументы. Завтра работа продолжится. Поэтому ещё рано говорить о результатах", - заявил он.