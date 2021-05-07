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Состоялись туркмено-украинские политические консультации

Состоялись туркмено-украинские политические консультации Особый акцент сделан на активизации торгово-экономических связей между двумя странами
В регионе
7 мая 2021 г. 12:00
Состоялись туркмено-украинские политические консультации

По видеоконференцсвязи прошли политические консультации между Министерствами иностранных дел Туркменистана и Украины. Туркменскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Бердынияз Мятиев, украинскую - заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

Как передает Report, в ходе консультаций, организованных в рамках Программы сотрудничества между Министерствами иностранных дел Туркменистана и Украины на 2020-2021 годы, стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе взаимодействие в дипломатической, торгово-экономической и гуманитарной областях. Также рассмотрены аспекты договорно-правовой базы межгосударственного диалога.

Особый акцент сделан на активизации торгово-экономических связей между двумя странами. В этом контексте подчеркнута роль Межправительственной туркмено-украинской комиссии по экономическому сотрудничеству. Стороны отметили важность поддержания контактов между профильными министерствами и ведомствами двух стран, включая организацию совместных мероприятий с участием представителей частного сектора.

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