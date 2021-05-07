Состоялись туркмено-украинские политические консультации

Особый акцент сделан на активизации торгово-экономических связей между двумя странами

По видеоконференцсвязи прошли политические консультации между Министерствами иностранных дел Туркменистана и Украины. Туркменскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Бердынияз Мятиев, украинскую - заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.



Как передает Report, в ходе консультаций, организованных в рамках Программы сотрудничества между Министерствами иностранных дел Туркменистана и Украины на 2020-2021 годы, стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе взаимодействие в дипломатической, торгово-экономической и гуманитарной областях. Также рассмотрены аспекты договорно-правовой базы межгосударственного диалога.



Особый акцент сделан на активизации торгово-экономических связей между двумя странами. В этом контексте подчеркнута роль Межправительственной туркмено-украинской комиссии по экономическому сотрудничеству. Стороны отметили важность поддержания контактов между профильными министерствами и ведомствами двух стран, включая организацию совместных мероприятий с участием представителей частного сектора.