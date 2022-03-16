Состоялись онлайн-переговоры между экспертами Азербайджана и Туркменистана

На днях между сотрудниками Центра стратегического анализа Института международных отношений МИД Туркменистана и Центра анализа международных отношений Азербайджана состоялись онлайн-переговоры о намерении сторон установить тесные контакты по равноправному сотрудничеству, направленному во благо народов Азербайджана и Туркменистана, а также сохранения обстановки мира и стабильности на Каспии и в центральноазиатском регионе.
Стороны поделились мнением о важности налаживания контактов между экспертами и аналитиками обеих стран.
Затем с краткими сообщениями с обеих сторон выступили остальные участники встречи, которые также отметили особую значимость подобных переговоров и установления взаимовыгодных связей между коллегами, занимающимися вопросами стратегического анализа и прогнозирования тех или иных вопросов, затрагивающих общие интересы.
По итогам встречи высказаны предложения о намерении подписания в перспективе соответствующего меморандума о взаимном сотрудничестве.