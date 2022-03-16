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Состоялись онлайн-переговоры между экспертами Азербайджана и Туркменистана

Состоялись онлайн-переговоры между экспертами Азербайджана и Туркменистана На днях между сотрудниками Центра стратегического анализа Института международных отношений МИД Туркменистана и Центра анализа международных отношений Азербайджана состоялись онлайн переговоры о намерении сторон установить тесные контакты по равноправному
В регионе
16 марта 2022 г. 23:48
Состоялись онлайн-переговоры между экспертами Азербайджана и Туркменистана

На днях между сотрудниками Центра стратегического анализа Института международных отношений МИД Туркменистана и Центра анализа международных отношений Азербайджана состоялись онлайн-переговоры о намерении сторон установить тесные контакты по равноправному сотрудничеству, направленному во благо народов Азербайджана и Туркменистана, а также сохранения обстановки мира и стабильности на Каспии и в центральноазиатском регионе.

Как передает Report, руководители Центров от Туркменистана Ш.Шириев и Азербайджана Ф.Шафиев ознакомили участников встречи с вопросами и задачами, стоящими перед их сотрудниками.

Стороны поделились мнением о важности налаживания контактов между экспертами и аналитиками обеих стран.

Затем с краткими сообщениями с обеих сторон выступили остальные участники встречи, которые также отметили особую значимость подобных переговоров и установления взаимовыгодных связей между коллегами, занимающимися вопросами стратегического анализа и прогнозирования тех или иных вопросов, затрагивающих общие интересы.

По итогам встречи высказаны предложения о намерении подписания в перспективе соответствующего меморандума о взаимном сотрудничестве.

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